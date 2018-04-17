الحمد لله الذي كشف الإخوانجية الخائنين

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مشاري بن راشد
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فصل الدين

هجوما

مشاري بن راشد

الإخوانجية

الخائنين

شن الشيخ مشاري بن راشد العفاسي هجوما حادا علي جماعة الإخوان المسلمين ، وأنهم يريدون فصل الدولة عن الدين .

وأضاف علي حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن التقوى ميزان التفاضل بين الناس " والوزن يومئذٍ الحق " ، أما ميزان الإخونجية : لن تكون صالحاً إلا إذا كنت منا ، أو لعبة عندنا ، أو أداة لنا ، أو تصوت لنا في الانتخابات ، وإلا فأنت عدو للدين كافر لا حظّ لك في الإسلام.

وأوضح أن العلمانية تفصل الدين عن الدولة ، والإخونجية تفصل الدولة برمتها عن الدين!

وواصل في هجومه قائلا: الحمدلله الذي كشف الإخونجية الخائنين ، فحالهم لا يخفى إلا على غافل ساذج محسن للظن في كل حال ، يعرف الخير فقط ولا يعرف الشر ، أما نحن فنسأل الله أن يهلك الظالمين بالظالمين ويخرجنا من بينهم أمة واحدة بكتاب الله وسنة رسوله متمسكين.

وأشار إلي أن سبب هجوم الإخوانجية عليّ تغريدة عن حماس ، و الإخونجية الذين لا يعتبرون شتمهم واتهاماتهم فجور بالخصومة ويريدون منا أن نتخلق معهم بمكارم الأخلاق.

وأوضح أنهم يريدون فصل الناس عن كبار العلماء وإطلاق أبشع الأوصاف عليهم مثل علماء السلاطين وعلماء الحيض والنفاس ولاغرابة فهم يحاربون السنة وأهل الحديث ويتحالفون مع أهل البدع والأهواء من أجل كرسي !

وأشار العفاسي إلي أن أن جهاد الكلمة في هذا العصر عصر الحروب الإعلامية أبلغ وأولى قال تعالي  : "وجاهدهم به ( أي القرآن ) جهاداً كبيرا" ، وهذا النوع من الجهاد الذي قصّرنا فيه كثيراً ، هو جهاد دائم ليس كجهاد السيف الوقتي المحدود  ، فاجتهدوا ياشباب العقيدة في الذب عن ديننا والتحذير من أم الجماعات الضالة وراعيتهم.


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