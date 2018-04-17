«الجبلاية» حائرة بشأن حكام مباراة القمة

17 أبريل 2018 - 10:03 ص

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي عصام عبد الفتاح، على استقدام حكام أجانب لمباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في ختام مباريات الدوري والمزمع إقامتها 26 أبريل الجاري.

في هذا الإطار خاطب مجلس الاتحاد برئاسة هاني أبوريدة 5 دول أوروبية منها "إنجلترا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا واليونان" لتعيين طاقم حكام دولى لإدارة المباراة.

فعلى الرغم من أن نتيجة المباراة لن تؤثر على ترتيب أي فريق بجدول المسابقة، إلا أن الاتحاد قرر استقدام حكام أجانب للابتعاد عن أي أزمات تعكر صفو الكرة بين الناديين.