  • الثلاثاء 17 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:09 ص
بحث متقدم
ابوالفتوح

تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يومًا

مشاري بن راشد

الحمد لله الذي كشف الإخوانجية الخائنين

زاهي حواس

حواس: يا ريتني ما عزمت بيل جيتس..متبرعش لمصر

الأسد: الفوز بحلب سيغير مجرى الحرب

أين قضى أبناء بشار الأسد عطلتهم السنوية؟

خالد جلال

"جلال" يعلن قائمة الزمالك استعدادًا للمقاولون

لغز هبوط الدولار

البنوك الأعلى سعرا للدولار

محمد صلاح

مدرب توتنهام: نجم فريقي محبط جدًا مما قاله محمد صلاح

محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف: اتصلت بالباحث الذي شتمته وهذا ما أخبرني به

أديب

هكذا أحرج أديب وزير "النواب"لدفاعه عن زيادة مرتبات الوزراء

السيسي

ركزوا .. هذه أخطر رسالة وردت بخطاب السيسي

«الجبلاية» حائرة بشأن حكام مباراة القمة

الرياضة

وصول طاقم حكام «القمة» إلى القاهرة
حكم أجنبي

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

«الديهى»: مصر تحترم إرادة الشعوب فى تحديد مصيرها

#

"غالي" يوجه دعوة إلى رئيس "الجبلاية" لمباراة اعتزاله

#

تحكيم مباراة "القمة" بـ80 ألف دولار

#

الزمالك يستقر على ملعب مباراة القمة

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي عصام عبد الفتاح، على استقدام حكام أجانب لمباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في ختام مباريات الدوري والمزمع إقامتها 26 أبريل الجاري.

في هذا الإطار خاطب مجلس الاتحاد برئاسة هاني أبوريدة 5 دول أوروبية منها "إنجلترا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا واليونان" لتعيين طاقم حكام دولى لإدارة المباراة.

فعلى الرغم من أن نتيجة المباراة لن تؤثر على ترتيب أي فريق بجدول المسابقة، إلا أن الاتحاد قرر استقدام حكام أجانب للابتعاد عن أي أزمات تعكر صفو الكرة بين الناديين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة توظيف المؤسسات الدينية لترسيخ الاستبداد

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

تقنين ما لا يقنن

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع أسعار الدواجن اليوم
» بيع "هايبر ماركت" فى مزاد علنى
» الأسطورة يعلن عن مفاجأة خلال 24 ساعة
» مذيعتان تتجردان من ملابسهما على الهواء
» تعرف على أسعار الذهب اليوم
» ارتفاع جديد في درجات حرارة اليوم
» اكتشاف دواء جديد يعالج الاكتئاب خلال بضع ساعات
» رسالة مؤثرة من عمرو دياب لـ"منير" بعد إجرائه عملية بالقلب
» فاينشال تايمز: الأسد وضع بوتين في وضع دولي "خطر"
» شاهد .. طبيبة مغربية تجري أول عملية ولادة تحت الماء
» خبراء: لهذه الأسباب قد تنتهي البنوك الإسلامية قريبا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)