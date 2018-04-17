تطوير العشوائيات يكشف موعد انتهاء تصميم مثلث ماسبيرو

17 أبريل 2018 - 10:07 ص

أكد خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، أنهم لا ينفذون تصميما واحدا في كل مشروعات تطوير العشوائيات، ولكن كل منطقة لها روح، يتم التوافق معها، فمثلاً منطقة روضة السيدة، فهي موجودة في القاهرة الفاطمية، وبالتالي سيكون بتصميم القاهرة الفاطمية.

ولفت مدير صندوق تطوير العشوائيات خلال لقائه مع قناة LTC الفضائية، إلى أنه سيتم تصميم منطقة مثلث ماسبيرو بطراز القاهرة الخديوية، مشددًا على أنه سيتم الانتهاء من هذا المشروع خلال 3 سنوات.