دراسة تتوصل لعلاج الاكتئاب والميل للانتحار

17 أبريل 2018 - 10:14 ص

توصلت دراسة أمريكية بأن استخدام الكيتامين في علاج حالات الاكتئاب الحاد والميل إلى الانتحار أظهر "فوائد واعدة".

ويستخدم الكيتامين حاليًا مخدرًا، لكنه غير مرخص به كدواء.

وتوصلت الدراسة إلى أن استخدامه بواسطة الرش في الأنف يؤدي إلى تحسن "ملحوظ" في أعراض الاكتئاب خلال الساعات 24 الأولى من التشخيص.

وقالت الكلية الملكية للأطباء النفسيين إن الدراسة "مهمة" وإنها أدت إلى "الاقتراب خطوة من السماح بوصفه للمرضى في نظام التأمين الصحي الشامل في بريطانيا".

ويعد التقرير، الذي أصدره باحثون من مؤسسة جانسين للبحوث والتطوير، وشركة جونسون اند جونسون، وكلية ييل للطب، أول دراسة تتناول الكيتامين كعلاج للاكتئاب تجريها شركة أدوية.

دراسة ضخمة "تحسم الجدل" بشأن فعالية مضادات الاكتئاب

ونشرت الدراسة في دورية الطب النفسي الأمريكية. وأجريت على 68 شخصا كانوا على وشك الانتحار.

وعولج جميع المرضى خلال فترة بقائهم في المستشفى مع تناولهم عقاقير مضادة للاكتئاب.

وإضافة إلى ذلك أعطي نصف المرضى الكيتامين في شكل إيسكيتامين (وهو جزيء من جزيئي الكيتامين) بالرش في الأنف، أما النصف الآخر فأعطوا عقار لا يحتوي على مادة فعالة.

وتوصلت الدراسة إلى أن الذين استخدموا إيسكيتامين تحسنت حالتهم بدرجة كبيرة في ما يتعلق بأعراض الاكتئاب، من جميع النواحي، خلال الأسابيع الأربعة الأولى من العلاج.

ولكن التأثير بدأ في التلاشي مع حلول اليوم الـ25.

ويقول القائمون على الدراسة إن العقار قد يكون علاجا سريعا وفعالا لمن يعانون من اكتئاب حاد، وعلى وشك الانتحار، وقد يساعد في المراحل الأولية من العلاج، لأن معظم العقاقير المضادة للاكتئاب تستغرق من أربعة إلى ستة أسابيع حتى يظهر مفعولها الكامل.

ويمر الدواء، الذي يعطى في صورة رذاذ الأنف، حاليا بمرحلة ثالثة من الاختبارات قبل أن يرخص باستخدامه في العلاج.

احتمالات سوء الاستعمال

وليس هناك أي تقارير تفيد باحتمال إدمان استعمال إيسكيتامين، أو بسوء استعماله، خلال ما تم من تجارب، لكن المشرفين على الدراسة يحثون على إجراء المزيد من البحوث على احتمال سوء استعمال الكيتامين، ويقولون إن هذه البحوث يجب أن تنظر إلى ذلك خلال الاختبارات اللاحقة.

ويدرس علماء في بريطانيا أيضا الكيتامين كعلاج للاكتئاب بواسطة حقنه في الوريد.

وأظهرت نتائج دراساتهم تطابقا مع الدراسات التي جرت عليه عن طريق الرش في الأنف.

"الاكتئاب الحاد"

ويقول علماء إن الكيتامين كبخاخ أسهل من حيث إجراء الاختبارات، ولا يحتاج إلى معدات كثيرة.

ويقول الطبيب جيمس ستون، الذي يعمل في الكلية الملكية للطب النفسي، إنه إذا سمح بوصفه للمرضي في عيادات التأمين الصحي الشامل في بريطانيا فسوف يكون المستهدف به من يعانون من حالات اكتئاب حاد، باعتباره الخط الثاني أو الثالث في العلاج، إن لم تنجح العقاقير الأخرى، كما يمكن استخدامه بدلا من العلاج بالصدمات الكهربائية.

ونظرا لأن الكيتامين مرخص به للاستخدام بواسطة الأطباء كمخدر، فإنه يمكن وصفه كعلاج للاكتئاب بدون ترخيص، في العيادات الخاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا.

لكن لا يمكن وصفه للمرضى في عيادات التأمين الصحي الشامل في بريطانيا إلا بعد ترخيصه.

ومازال الأطباء في بريطانيا يختبرون الكيتامين في علاج الاكتئاب منذ عام 2011.