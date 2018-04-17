اليوم.. النقض تنظر طعن المتهمين بقتل ميادة أشرف

17 أبريل 2018 - 10:15 ص

تنظر محكمة النقض اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا طعن 48 متهمًا فى قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية.

وكانت محكمة الجنايات قررت إدراج 48 متهمًا فى قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات على خلفية، اتهامهم بالتورط فى أحداث العنف التى شهدتها عين شمس، وأسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة مارى جورج.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة التجمهر فى عين شمس يوم 28 مارس 2014 تنفيذًا لأغراض إرهابية، حيث أطلقوا أعيرة نارية صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم والإعلاميين وقوات الشرطة، وأطلق أحد المتهمين عيارًا صوب الصحفية ميادة أشرف أثناء تصويرها الأحداث فأصابها فى رأسها وأدى إلى مقتلها إضافة إلى الفتاة والطفل الآخرين.