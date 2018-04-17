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الأسطورة يعلن عن مفاجأة خلال 24 ساعة

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محمد رمضان
محمد رمضان

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أكد الفنان محمد رمضان أنه يجهز لمفاجأة سيعلنها خلال الـ24 ساعة المقبلة للجمهور، لافتا إلى أنها إحدى مفاجآت مسلسله الجديد "نسر الصعيد".

وقال "الأسطورة" عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "انتظروا مفاجأة خلال 24 ساعة عن نسر الصعيد".

كان الفنان محمد رمضان، قد سافر إلى محافظة قنا، لتصوير عدد من المشاهد الخارجية التي تتضمنها أحداث المسلسل هناك، ومن المقرر أن يستمر هناك على مدار أسبوعين، وبعدها يعود إلى القاهرة مرة أخرى، لاستكمال التصوير.


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