تموين المنيا يتسلم 1200 طن قمح خلال يومين

17 أبريل 2018 - 10:22 ص

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن شون المحافظة استلمت خلال اليومين الماضيين حوالى 1200 طن قمح من المزارعين بأسعار تتراوح ما بين 585 جنيها إلى 600 جنيه حسب درجة النقاوة.

وأشار يوسف فى تصريحات خاصة لـ"المصريون"، له اليوم الثلاثاء، أن الحكومة وافقت على أن يكون سعر إردب القمح لهذا العام 600 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيها لدرجة نقاوة 23 و570 جنيه لدرجة نقاوة 22، مشيرًا إلى إن إجمالى المساحة المنزرعة للأقماح هذا العام تقدر بحوالي 245 ألف فدان وانه تم حتى الآن توريد 690 طن من محصول القمح بالإضافة إلى حصد حوالي 340 فدان لافتًا إلى السعة التخزينية لمراكز التجميع تصل إلى 134 ألف و960 طن بإجمالى سعات تخزينية 397 ألف و280 طنا.