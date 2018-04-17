المصري البورسعيدي يبحث عن الذات في الكونفدرالية

17 أبريل 2018 - 10:37 ص

يستضيف المصري البورسعيدي، فريق مونانا الجابوني، في السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على ستاد بورسعيد، في إطار إياب منافسات دور الـ32 مكرر ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل أبناء المدينة الباسلة فريق المصري البروسعيدي، بمعنويات مرتفعة بعدما حققوا نتيجة ايجابية في مباراة الذهاب خارج الأرض، بعدما تعادل بهدف لكل فريق.

ويحضر تلك المباراة جماهير لتشجيع وتحفيز اللاعبين أمام مونانا لتحقيق الفوز والتأهل إلى دور الـ16 بالبطولة للمرة الأولى في تاريخ المصري.

يذكر أن الاجتماع الفني للمباراة أسفر عن أن المصري سيرتدي القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وسيرتدي حارس المصرى اللون الأزرق والسماوى فيما سيرتدي فريق مونانا اللون الأصفر الكامل وسيرتدى حارسه اللون الأسود.