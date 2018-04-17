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وزير التعليم لطلاب: "هنخليكم تستمتعوا بالمذاكرة"

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طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

إيمان هاني

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قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل على جعل المذاكرة بها نسبة استمتاع للطالب ولو 30% باستبدال الكتاب الممل بالطريقة الجديدة التي يتعاملون بها في حياتهم العادية، موضحًا أن التابلت هو الوسيلة والهدف تغيير طريقة تحضير الطلاب وإتاحة الفرص لهم للتطورالامتحانات.

وأضاف في تصريحات مع فضائية "أون لايف"، اليوم الثلاثاء بأن التغيير في منظومة التعليم سيبدأ بالثانوية العامة وسنرى تأثيره على طلاب هذه المرحلة الذين سيكونوا قد وصلوا إلى مرحلة من النضج لاحتمال التغيير النوعي فى استعدادهم للطريقة الجديدة.

وتابع وزير التعليم، كما أن المدرسين جزء أساسي من نجاح هذا التغيير والوزارة ستساعدهم على التطور لمواكبة هذه الطريقة بما يحقق لهم العائد الشخصي الجيد مع التعليم الجيد.

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