ننشر مرافعة دفاع 215 متهمًا بإدراجهم على قوائم الإرهاب

شيماء السيد
قال المحامى عصام البطاوى خلال مرافعته أمام محكمة النقض فى قضية إدراج 215 متهمًا فى قضية كتائب حلوان، إن محكمة الجنايات اعتمدت على التحريات بمفردها كدليل لإدراج المتهمين دون أن يكون هناك ثمة دليل آخر وعولت على اعترافات بعض المتهمين ولم ترد مضمون تلك الاعترافات كما أن هناك إخلال جسيم بحق الدفاع.
وتنظر اليوم محكمة النقض طعن 215 متهمًا بقضية كتائب حلوان على الحكم الصادر من الجنايات بإدراجهم على قوائم الشخصيات الإرهابية لمدة 3 سنوات.
وجهت لهم النيابة تهم قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
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