"شوبير" يعنف "مرتضى" على الهواء

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فتح الإعلامي أحمد شوبير، النار على المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعدما هاجمه الأخير الفترة الماضية أثناء الترافع أمام مجلس الدولة، واتهمه بالحصول على الأموال للهجوم عليه.  

وقال شوبير، أثناء برنامجه "مع شوبير" عبر قناة "صدى البلد": "لماذا يصل الخلاف دائمًا إلى الخصومة بفجور وتراشق؟ لماذا تحولنا لأعداء؟".

وأضاف: "عرضت في برنامجي قرارات النيابة بمراجعة الحسابات المالية وفحص العضويات، وأرى أن هذا يصب في صالح مجلس إدارة نادي الزمالك".

وتابع: "أين الأزمة، لا يوجد مجال لأي خلاف، (وأنا بالتحديد مش هتجرجر لخناقة) وسأستميت في سبيل سماع الرأي المحترم".

واختتم شوبير قائلاً: "أساليب التهديد والوعيد (خلصت)، وسأستشهد بكلمة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بأنه لا يوجد أحد فوق القانون".


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