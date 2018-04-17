» سجال بين "مينا" و"عيد" بشأن زيادة معاش الوزراء

17 أبريل 2018 - 11:06 ص

دار سجال بين الدكتورة مني مينا عضو في أطباء بلا حقوق، والمحامي الحقوقي جمال عيد حول زيادة معاشات الوزراء، حيث نشرت مينا تدوينة لها على حسابها الخاص بـ"تويتر"، قائلة: "قانون مجلس النواب، 33 ألف جنيه معاش الوزير"

وتابعت: "الحكومة تطعن على حكم المحكمة الإدارية لزيادة حوالي 100جنيه لمعاش الموظف"

فيما رد "عيد" قائلًا: "العربيات التلاتة اللي قالوا عليهم بتوع رئيس البرلمان، بـ 18مليون جنيه".

وتابع علي حسابه بـ"تويتر": "ممكن ترفع معاش 180 ألف موظف".

يذكر أن مجلس البرلمان المصري، قد وافق بالأمس، على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987 الذي يقر زيادة في رواتبومعاشات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونائب الرئيس ورئيس مجلس النواب .

وقد تفاعل رواد تويتر حول سجالهم، حيث قال، محمد مرتضي: "زودوا معاشات الدكاترة شوية، خلوها ألف جنيه، تمن 6 ك لحمة"

وأضاف آخر قائلًا: "كيف نواجه هذا الظلم".



