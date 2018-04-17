  • الثلاثاء 17 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر12:43 م
بحث متقدم
علي الشريف القيادي بالجماعة الإسلامية

الجماعة الإسلامية تصدم أحد مؤسسيها بهذا الأمر؟

صلاح

"صلاح" ينتقل لـ"الريال" بـ129 مليون جنيه إسترليني

ابوالفتوح

تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يومًا

شوبير

"شوبير" يعنف "مرتضى" على الهواء

مشاري بن راشد

الحمد لله الذي كشف الإخوانجية الخائنين

محمد صلاح

مدرب توتنهام: نجم فريقي محبط جدًا مما قاله محمد صلاح

زاهي حواس

حواس: يا ريتني ما عزمت بيل جيتس..متبرعش لمصر

الأسد: الفوز بحلب سيغير مجرى الحرب

أين قضى أبناء بشار الأسد عطلتهم السنوية؟

لغز هبوط الدولار

البنوك الأعلى سعرا للدولار

محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف: اتصلت بالباحث الذي شتمته وهذا ما أخبرني به

سجال بين "مينا" و"عيد" بشأن زيادة معاش الوزراء

آخر الأخبار

مينا
مينا

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

سجال بين "سلطان" و"حمزة" حول العلاقات الروسية المصرية

#

إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين بالفيوم الصحراوى

#

كواليس اجتماع "إسماعيل" بنظيره الإثيوبي حول سد النهضة

#

سجال بين ترك آل الشيخ و"أديب" بسبب "قطر"

دار سجال بين الدكتورة مني مينا عضو في أطباء بلا حقوق، والمحامي الحقوقي جمال عيد حول زيادة معاشات الوزراء، حيث نشرت مينا تدوينة لها على حسابها الخاص بـ"تويتر"، قائلة: "قانون مجلس النواب، 33 ألف جنيه معاش الوزير"

وتابعت: "الحكومة تطعن على حكم المحكمة الإدارية لزيادة حوالي 100جنيه لمعاش الموظف"        

فيما رد "عيد" قائلًا: "العربيات التلاتة اللي قالوا عليهم بتوع رئيس البرلمان، بـ 18مليون جنيه".

وتابع علي حسابه بـ"تويتر": "ممكن ترفع معاش 180 ألف موظف".

يذكر أن مجلس  البرلمان المصري، قد وافق بالأمس، على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987 الذي يقر زيادة في رواتبومعاشات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونائب الرئيس ورئيس مجلس النواب .

وقد تفاعل رواد تويتر حول سجالهم، حيث قال، محمد مرتضي: "زودوا معاشات الدكاترة شوية، خلوها ألف جنيه، تمن 6 ك لحمة"

وأضاف آخر قائلًا: "كيف نواجه هذا الظلم".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة توظيف المؤسسات الدينية لترسيخ الاستبداد

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

تقنين ما لا يقنن

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» صلاح ملك المفاجآت في مونديال روسيا
» "فيفا" يتهم الجماهير الروسية بالعنصرية
» ماء المطر فى المنام خير وإغاثة للملهوف
» وفاة والد الفنانة شيرين عبد الوهاب
» هل يتساقط شعرك.. إليك خطوات الحل
» كيف تعالجين اسمرار الرقبة
» أنجب 9 أطفال ..واكتشف أنه عقيم منذ 50 سنة
» سجال بين "مينا" و"عيد" بشأن زيادة معاش الوزراء
» «الجبلاية» حائرة بشأن حكام مباراة القمة
» ارتفاع أسعار الدواجن اليوم
» بيع "هايبر ماركت" فى مزاد علنى

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)