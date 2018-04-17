زيادة جديدة في أسعار السجائر

17 أبريل 2018 - 11:08 ص

أكد مسئول بالمجموعة الاقتصادية عن زيادة أسعار السجائر والتبغ خلال الـ90 يوما المقبلة قبل العام المالي الجديد.

ورفض المسئول تحديد الموعد المقرر أن يتم الاعلان عن هذه الزيادة بشكل رسمي تجنباً لاتجاه بعض التجار إلى تخزين السجائر للاستفادة من فارق الأسعار بعد تطبيق الزيادات الجديدة.

وأوضح أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات فى مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019، حيث تستهدف تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ بنحو 58.524 مليار جنيه فى العام المالى المقبل. مقارنةً بتوقعات بتحقيق 51.452 مليار جنيه إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ فى السنة المالية الحالية 2017-2018، وفقا لـ"الوطن".

وزيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والتبغ بنحو 7.072 مليار جنيه (395 مليون دولار).

وارتفعت أسعار السجائر المحلية والأجنبية فى مصر نهاية العام الماضى، بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وترتب عليه زيادة الضريبة المفروضة على التبغ.



