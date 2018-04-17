"صلاح" يضع "كلوب" في ورطة

17 أبريل 2018 - 11:09 ص

كشف جون الدريدج أسطورة فريق ليفربول السابق عن المشكلة التي يعاني منها المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي الألماني يورجن كلوب لافتًا إلى أن تألق "صلاح" مع الفريق ومنافسته على لقب الهداف هى المشكلة التي يبحث لها "كلوب" عن الحل.

وقال "الدريدج" في تصريحاته للصحف الإنجليزية اليوم: "كلوب يعاني من معضلة في الوقت الحالي، محمد صلاح سيريد اللعب أساسيًا في المباريات القادمة من أجل الحفاظ على صدارة الهدافين مع هاري كين ولكن كلوب سيكون مطالبا بإراحته في بعض المباريات من أجل الوصول لنهائي دوري الأبطال".

وأضاف: "على كلوب أن يتعامل مع الأمر بذكاء، في غياب أحد الثلاثي صلاح وفيرمينو وماني يعاني ليفربول من عدم التوازن لذلك عليه الموازنة من أجل ضمان التأهل لنهائي دوري الأبطال".

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 هدفا بفارق 5 أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام.



