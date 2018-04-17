فتاة تروي تفاصيل التحرش بها

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العاشرة مساء

وائل الابراشى

تحرش بفتاة

روت فتاة تدعى أماني مقيمة بمحافظة الفيوم تفاصيل تعرضها لتحرش من شخصين أثناء سيرها مع شقيقتها في إحدى شوارع المنطقة التي تقطنها.

وتقول الفتاة إنها حررت محضرًا بالتحرش ضد شخصين كانا يستقلان سيارة وتحرشا في الشارع.

وأضافت أماني خلال مكالمة هاتفية ببرنامج العاشرة مساء مع الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية "دريم"، تعرضت للتحرش والاعتداء اللفظي من صاحب واقعة التحرش، مؤكدة عندما عادت إليه لنهره اعتدى عليها وضربها على حد قولها.

وفي سياق متصل، نفى جمال صلاح، المتهم بواقعة التحرش، تلك الواقعة، موضحًا أنه ضحية ابتزاز من تلك الفتاة وزوجها وشخص آخر، موضحًا أن أهل الفتاة هددوه على التليفون بدفع مبالغ مالية، كما ابتزه شخص آخر على مواقع التواصل الاجتماعي.

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