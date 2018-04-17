تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة اليوم

17 أبريل 2018 - 11:17 ص

قرر المدير الفني للنادي الأهلي حسام البدري الاعتماد على شريف إكرامي في حراسة مرمى الفريق خلال مواجهة اليوم أمام وادي دجلة في تمام الخامسة والنصف مساء على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الممتاز.

وينتظر أن يخوض المارد الأحمر مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

شريف إكرامي في حراسة المرمي.

خط الدفاع: أحمد فتحي ومحمد نجيب وصبرى رحيل وأيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية وحسام غالي ووليد سليمان وجونيور أجاى وميدو جابر.

خط الهجوم: مروان محسن.