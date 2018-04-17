ساقطة تغرى طالبا بـ"ليلة حمراء" وتتخلص منه

17 أبريل 2018 - 11:19 ص

نجحت الأجهزة الأمنية فى الجيزة في كشف غموض مقتل طالب جامعي وإلقاء جثته بالطريق بمنطقة منشأة القناطر.

وردت معلومات للعقيد عادل أبو سريع، مأمور قسم الهرم، يفيد بورود بلاغ من سيدة باختفاء نجلها "سيف"، 21 سنة، طالب بالفرقة الثالثة في كلية الهندسة، قبل العثور عليه بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر في حالة تعفن.

توصلت التحريات إلى أن المتهم "عمر"، تشاجر مع أسرته، وترك المنزل، واستأجر شقة بمنطقة كعبيش مقابل 5 آلاف جنيه في الشهر، وكان يقيم مع فتاة ساقطة تدعى "فاطمة"، 16 سنة، على خلاف مع أسرتها أيضاً.

وبينت التحريات أن الفتاة تعاونت مع آخر وخنقا الضحية، وألقيا جثته بمكان العثور عليها، واستوليا منه على سيارته ومبلغ مالي وهاتف المحمول.

وبمواجهة المتهمين أقرا بالواقعة، وذكر المتهم أنه استدرج صديقه "سيف"، وأخبره بأنه أعد له "سهرة حمراء"، وتناولا الخمور والمخدرات، ثم خنقه بمساعدة الساقطة، وألقيا جثته بمنطقة صحراوية.