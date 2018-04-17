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بالفيديو. عارضة أزياء توثق مقتلها ببث مباشر

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عارضة ازياء
عارضة ازياء

عمرو محمد

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وفاه

تحطم طائرة،

عارضة أزياء

ماريا كوجان"

وثقت عارضة أزياء أمريكية تدعى "ماريا كوجان"، لحظة وفاتها "ببث مباشر" علي حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"

وكانت العارضة والبالغة من العمر 23 عاما، قد بثت لحظة تحطم طائرة خاصة، خلال رحلة جوية من ولاية أريزونا إلى لاس فيجاس، فوق ملعب للجولف".

وكانت تصور نفسها بحماس وهي جالسة في مقعدها على متن الطائرة، وآخر ما قالته كلمة "أنا سعيدة"، وكانوا في رحلة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع" .

وقد أدى الحادث إلى مقتل الركاب جميعا وهم ستة أشخاص من بينهم كوجان، وقد اكتشف متابعو ماريا أن انقطاع البث المباشر بشكل مفاجئ جاء بسبب تحطم الطائرة المملوكة لرجل أعمال يدعى، جيمس بيدروزا، عمره 28 عاما، وكان من بين الضحايا .


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