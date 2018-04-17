محكمة إسرائيلية تلزم المستوطنين بالهتاف فى الأقصى

17 أبريل 2018 - 11:24 ص

أصدرت محكمة الصلح في القدس المحتلة، حكما يلزم اليهود الذين ينتهكون حرمات المسجد الأقصى يوميا بالهتاف بعبارة "شعب إسرائيل حي" وهى عبارة مأخوذة من العهد القديم داخل الحرم القدسي، ولتكون مقابلة لعبارة "الله أكبر" التي يرددها المسلمين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه كان يحظر اليهود الذين يدخلون المسجد الأقصى بحسب القانون الإسرائيلي من الصلاة هناك، بحسب تدابير تبنتها إسرائيل بعد سيطرتها على مدينة القدس فى يونيو 1967 .

وأشارت الصحيفة إلى أن ترديد العباراة ليكون مقابلا لعبارة " الله أكبر" التى يستخدمها المسلمين فى الصلوات الخمس أو أثناء احتجاجاتهم ضد الجيش الإسرائيلي .

ومن جانبها علقت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي على الحكم بأنه هدية لشعب إسرائيل عشية الذكرى السبعين لإقامة إسرائيل.