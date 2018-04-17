شومان: عروبة القدس ليست محل نقاش

17 أبريل 2018 - 11:30 ص

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، إن القدس في قلب كل أحرار العالم، وإنها قضية العرب المحورية التى لا ينساها الأزهر الشريف، مؤكدًا قرار الأزهر الرافض لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجائر وغير المدروس بنقل السفارة الأمريكية بتل أبيب إلى القدس المحتلة، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

وأضاف شومان، خلال كلمته بندوة ومعرض وثائق ودوريات بعنوان: (القدس.. تراث لا ينسى)، ينظم الأزهر الشريف، بالتعاون مع وزارة الثقافة، أن الأزهر سبق وأعلن العام الحالي عام القدس، وفى إطار ذلك سوف يكثف تنظيم الندوات والمؤتمرات لتفعيل هذا القرار، منها ندوة اليوم، مشددا على سعى الأزهر المتواصل حتى تحقيق الهدف الذي لا نحيد عنه، وهو أن القدس عربية، فهى مسألة ملك للعرب والمسلمين أجمعين، وليس محل تفاوض أو نقاش.

وحضر الندوة، كل من الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية والدكتور هشام عزمى رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ممثلا عن وزيرة الثقافة، والدكتور خليل الرفاعى ممثلا عن وزير الأوقاف الفلسطينى