» كيف تعالجين اسمرار الرقبة

17 أبريل 2018 - 11:35 ص

يعتبر الاهتمام بالرقبة وجمالها من أولويات غالبية النساء ن وتسعي الكثيرات للحصول علي رقبة جميلة بيضاء

وقالت الدكتورة نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، أن هناك العديد من السيدات اللاتى يتعرضن لبعض التغيرات فى لون "الرقبة"، فيصابون باسمرار بها، وهذا يتسبب فى الشعور بالقلق والإحراج.

وتتابع د. نهى، أن السبب وراء تغير لون "الرقبة" يرجع إلى بعض العوامل الخارجية كتغيرات الطقس، وأيضا قلة الاهتمام بالرقبة وبنظافتها، ووضع الروائح الغنية بالكحول عليها والتنزه فى الشمس.

وتقدم استشارى الأمراض الجلدية، بعض الوصفات الطبيعية التى تخلصك من اسمرار الرقبة، منها:

1- استخدام عصير الليمون فى تبيض الرقبة، عن طريق وضعه عليها وتركة لمدة 5 دقائق ثم يتم غسله.

2- يمكنك دمج ملعقة من الزبادى ونصف ملعقة من خل التفاح، ووضعهم على الرقبة لمدة 10 دقائق ثم تغسل الرقبة بالماء الدافئ.

3- ملعقة من زيت اللوز مع ملعقة من ماء الورد، ودمجهم جيدا ثم يتم وضعهم على الرقبة لمدة 20 دقيقة وتغسل.

وأخيرا، تؤكد استشارى الأمراض الجلدية، أنه بعد هذه الوصفات ينصح بوضع الكريمات المرطبة على الرقبة، وستلاحظين الفرق خلال أسبوع.