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أنجب 9 أطفال ..واكتشف أنه عقيم منذ 50 سنة

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أرشيفية
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عبد القادر وحيد - متابعات

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المغرب،

عقيم

9 أطفال

50 سنة زواج

اكتشف بعد 35 سنة زواج وإنجاب 9 أطفال، أنه عقيم، وأن رفيقة دربه التي تزوجها عن حب ظلت تنجب، وهي تحت عصمته، أولادا ليسوا من صلبه، وأنه عاش مخدوعا لما يقارب 4 عقود من الزمن، الأمر الذي تسبب له في أزمة نفسية حادة.

كان رجل تعليم مغربي قد طالب بمحاكمة زوجته بالخيانة والفساد بعدما ثبت له أنها كانت على علاقة غير شرعية مع شخص آخر، وأن الأبناء الذين كان يعتبرهم من صلبه ليسوا أبناءه ، بحسب المساء المغربية.

وقالت الصحيفة إنه رغم حالة الريبة التي كان عليها الزوج بشأن نسب الأبناء إليه، فإنه لم يتسرع في اتخاذ قرار الانفصال النهائي عن زوجته ورفع دعوى قضائية في الموضوع، بل بادر إلى القيام بمجموعة من التحاليل والفحوصات للتأكد علميا من قدرته على الإنجاب من عدمه، وهي التحاليل التي خلصت إلى نتائج صادمة له، حينما أكدت فعليا أنه لا يمكنه الإنجاب مطلقا لأنه عقيم، لتنقلب حياته رأسا على عقب.

وأضافت أن الزوج اتصل بمحاميه وقرر مباشرة رفع دعوى قضائية ضد زوجته أمام ابتدائية مدينة سيدي سليمان، للمطالبة بإسقاط نسب 9 أطفال والطلاق من شريكة حياته لاتهامها بالزنا.

 وكانت البداية، برفع ملتمس إلى رئيس المحكمة الابتدائية يرمي إلى استصدار قرار قضائي بتعيين طبيب مختص في طب وجراحة المسالك البولية وأمراض الجهاز التناسلي والجنسي لإخضاع المشتكي لخبرة طبية وجينية لقطع الشك باليقين.

وقد أجريت الخبرة من طرف طبيب محلف وخبير لدى محاكم المملكة، حيث أسفر تقرير الكشف السريري والتحاليل البيولوجية، عن إصابة المشتكي بورم بالخصية اليمنى، وأن هذا العيب الذي لا يمكن علاجه موجود به منذ 50 سنة أي قبل زواجه.

كما أظهرت تحاليل السائل المنوي عدم وجود أي حيوان منوي، وهو ما يؤكد أن طالب الخبرة عقيم ولا يمكن له الإنجاب، وأن زوجته ولدت أطفالا سفاحا يحملون اسمه .


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