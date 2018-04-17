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"صلاح" ينتقل لـ"الريال" بـ129 مليون جنيه إسترليني

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ريال مدريد

محمد صلاح

ليفربول

النادي الملكي

الميركاتو الصيفي

قرر مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني، التعاقد مع اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية مقابل 129 مليون جنيه إسترليني.

وقال موقع "دون بالون" الإسباني، أن إدارة النادي الملكي واثقة من التعاقد مع "صلاح" الصيف المقبل من ليفربول، بعد التواصل مع وكيل أعمال اللاعب خلال الأيام الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد قد يحصل على خدمات محمد صلاح من ليفربول مقابل دفع 129 مليون جنيه إسترليني في الميركاتو الصيفي.

وأكدت التقارير أن صلاح سوف يضغط على إدارة ليفربول للسماح له بالرحيل إلى ريال مدريد حال تلقيه عرضا رسميا من النادي الإسباني.


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