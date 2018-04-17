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صلاح ملك المفاجآت في مونديال روسيا

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روسيا

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داس بيلد

المنتخب المصرى

صلاح

"محمد صلاح وان مان شو"، تحت هذا العنوان، أشادت صحيفة "داس بيلد" الألمانية، بمحمد صلاح، نجم ليفربول، والمنتخب المصري، مؤكدة أنه سيقدم الكثير من المفاجآت مع منتخبه الوطني في روسيا.

وذكرت الصحيفة، في تقريرها، أن العديد من الخبراء يرون في "صلاح" بطاقة "التأمين" لتأهل المنتخب المصري لكأس العالم في روسيا، متوقعين أن الفرعون المصري سيفجر الكثير من المفاجآت في روسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أهمية دور الجناح الأيمن لليفربول، مع منتخبه القومي، حيث سجل هدفين، هما الأهم في مسيرته الكروية، لافتة إلى أنه بفضل تسجيل صلاح ضربة الجزاء في الدقائق الأخيرة، أمام الكونغو، صعد المنتخب.

ويصف مدرب المنتخب الوطني هيكتور كوبر، البالغ من العمر 62 عامًا، "صلاح" بـ"أنه لاعب رائع وشخص متواضع يشعر بمسئولية كبيرة تجاه بلاده".

حتى مدربه في نادي ليفربول الإنجليزي، "يورجن كلوب"،  قال: "كنا نعرف أن محمد صلاح جيدًا، ولكنه فاق توقعاتنا بمراحل".

وأيدت الصحيفة الألمانية رأي "كوبر" بشأن تواضع محمد صلاح، مشيرة إلى ما قاله صلاح، لاعب كرة القدم الإفريقي، هذا العام: "أريد أن ألعب دورًا جيدًا في الدوري الإنجليزي وأن أساعد منتخبنا الوطني في البقاء على قيد الحياة، واجتياز الدور التمهيدي من كأس العالم، هذه هي أهدافي الحالية، ثم سنرى".

ونوهت الصحيفة بأن "صلاح" يعرف جيدًا أن النجاح في البطولة في روسيا يعتمد بشكل كامل تقريبا على أهدافه، ففي التصفيات وحدها ، سجل 71% من أهداف فريقه، ولذلك فمهمته ليست سهلة، كما يؤكد "كوبر": "من المستحيل أن يلعب صلاح بمفرده".

وبرغم وجود عدة لاعبين محترفين في دوريات أوروبية، في تشكيلة المنتخبة الوطني، كلاعب الأرسنال، محمد النني، ولاعب ستوك ستي الإنجليزي، رمضان صبحي، وأحمد حسن تريزيجيه، الذي يلعب في الدوري التركي، إلا أنهم لا يملكون خبرة دولية كافية، تساعد "كوبر" على خوض بطولة كأس العالم بقلب مطمئن.

وتطرقت الصحيفة الألمانية، إلى حارس المرمى وقائد المنتخب المصري "عصام الحضري"، البالغ من العمر 45 عامًا، لافتة إلى أن حارس مرمى منتخب الفراعنة، الذي لعب 156 مباراة دولية، سيحل محل الكولومبي "فرييد موندراغون"، كأقدم لاعب في تاريخ  كأس العالم حال مشاركته.

ونقلت الصحيفة تصريحات المدير الفني الأرجنتيني "كوبر"، الذي  يدرب المنتخب المصري منذ عام 2015، حيث قال "عندما وصلت إلى مصر، وجدت بلدًا واتحاد كرة قدم في حاجة  إلى مساعدة، ولكنني وجدت أيضًا شغفًا من المصريين بكرة القدم،  ولاعبين جيدين يحبون بلدهم".

وأضاف "كوبر": "لقد قمنا بتحليل مجموعتنا، أعتقد أن أوروجواي هي الأقوى، روسيا لديها ميزة، لأنها تلعب على أرضها ، وأرى مصر وروسيا والمملكة العربية السعودية في مستوى واحد ".

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