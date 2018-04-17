إعلامي يطالب بإلغاء جامعة الدول العربية

17 أبريل 2018 - 12:36 م

هاجم الإعلامي خالد علوان، جامعة الدول العربية، مطالبًا بإلغائها، زاعمًا أنها غطاء للدول الاستعمارية.

وأضاف "علوان خلال برنامجه " بلدنا أمانة " المذاع عبر فضائية " ال تي سي" بأن القمة العربية خرجت دون أي نتائج، ولم يعد هناك حكام يعتمد عليهم، والحسنة الوحيدة هو خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي فيها، حيث تحدث بكل حيادية.

كما طالب الإعلامي، أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، بالاستقالة منها لأنها كانت غطاء لتدمير العراق وسوريا واليمن وليبيا، "أستقيل أكرم لك ولتاريخك".