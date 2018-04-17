  • الثلاثاء 17 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:23 م
بحث متقدم
أشرف عبد الباقي

هذا أفضل رد علي من هاجمني لتأسيس "مسرح السعودية"

حفتر

الدعوة السلفية: تأخير إعلان وفاة حفتر بسبب مغانم سياسية

أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية

إعلامي يطالب بإلغاء جامعة الدول العربية

صلاح

"صلاح" ينتقل لـ"الريال" بـ129 مليون جنيه إسترليني

علي الشريف القيادي بالجماعة الإسلامية

الجماعة الإسلامية تصدم أحد مؤسسيها بهذا الأمر؟

محمد صلاح

مدرب توتنهام: نجم فريقي محبط جدًا مما قاله محمد صلاح

ابوالفتوح

تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يومًا

شوبير

"شوبير" يعنف "مرتضى" على الهواء

مشاري بن راشد

الحمد لله الذي كشف الإخوانجية الخائنين

زاهي حواس

حواس: يا ريتني ما عزمت بيل جيتس..متبرعش لمصر

إعلامي يطالب بإلغاء جامعة الدول العربية

آخر الأخبار

أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية
أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

«بوتين»: مستعدون للتعاون مع العرب لإيجاد حل في سوريا

#

خبير إعلامي: العرب لم يعد لهم مكان ولا قرار

#

الجامعة العربية ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

#

أبو الغيط: قرار ترامب بشأن القدس باطل

أحمد أبو الغيط

السيسي

القمة العربية

خالد علوان

هاجم الإعلامي خالد علوان، جامعة الدول العربية، مطالبًا بإلغائها، زاعمًا أنها غطاء للدول الاستعمارية.

وأضاف  "علوان خلال برنامجه " بلدنا أمانة " المذاع عبر فضائية " ال تي سي" بأن القمة العربية خرجت دون أي نتائج، ولم يعد هناك حكام يعتمد عليهم، والحسنة الوحيدة هو خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي فيها، حيث تحدث بكل حيادية.

كما طالب الإعلامي،  أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، بالاستقالة منها لأنها كانت غطاء لتدمير العراق وسوريا واليمن وليبيا، "أستقيل أكرم لك ولتاريخك".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة توظيف المؤسسات الدينية لترسيخ الاستبداد

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

تقنين ما لا يقنن

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» القنوات الناقلة لموقعة المصرى ومونانا
» "البدري" يكشف كواليس تجديد عقده مع الأهلي
» فندق شهير يقيم حفل زفاف لـ"دميتين" في جناح ملكي
» ضباط روس يتزوجن بسوريات في طرسوس
» "صلاح" يضع "كلوب" في ورطة
» حكم يحتسب ضربة جزاء بين الشوطين
» "ساعة دعارة" بـ 140 استرليني تحت إشراف الشرطة
» مقتل رجل أعمال "محروقًا" علي يد أبنائه وزوجته
» صلاح ملك المفاجآت في مونديال روسيا
» "فيفا" يتهم الجماهير الروسية بالعنصرية
» ماء المطر فى المنام خير وإغاثة للملهوف

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)