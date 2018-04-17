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علي الشريف القيادي بالجماعة الإسلامية

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الجماعة الإسلامية تصدم أحد مؤسسيها بهذا الأمر؟

الحياة السياسية

علي الشريف القيادي بالجماعة الإسلامية
علي الشريف القيادي بالجماعة الإسلامية

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الجماعة الإسلامية

مواقع التواصل

علي الشريف

عدم المشاط

الكسل الدعوي

استنكر علي الشريف القيادي بالجماعة الإسلامية وأحد مؤسسيها ما آل إليه حال الجماعة خاصة في طريقة حضورها في الوسط الدعوي والإعلامي.

وأضاف الشريف على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الجماعة الإسلامية كانت من أنشط الجماعات الدعوية فى مصر فى السبعينيات من القرن المنصرم، لكن قد أصابها الآن كثير من الكسل فى مجال التربية والدعوة والتعليم، فلا قناة تليفزيونية لها تبث منها دعوتها، ولا جريدة، ولا مجلة، ولا كتب إسلامية من تأليف قادتها منتشرة، ولا مساجد كبيرة مشهورة، ولا معسكرات إسلامية، ولا مؤتمرات إسلامية.

وتساءل الشريف: قد يقول قائل إنه يوجد بعض التضييقات، فأقول له لا، لأنه يمكن إنشاء القناة التليفزيونية خارج مصر، وكذلك الجريدة والمجلة، ثم هناك متنفس دعوى كبير ليس للجماعة الإسلامية فيه أى نشاط، فكلما دخلت على اليوتيوب أجد علماء ودعاة من كل أنحاء العالم، ولا أجد أحدًا من الجماعة الإسلامية، ثم أدخل على الزيلو فأجد مئات القنوات الإسلامية فى كل فروع الشريعة، فيها علماء ودعاة من كل أنحاء العالم إلا من الجماعة الإسلامية.

واستطرد قائلا: أدخل على النت فأجد أبحاث إسلامية رائعة من علماء أفاضل ودعاة ممتازين من كل أنحاء العالم ولا أجد منهم واحدا من الجماعة الإسلامية، وهكذا باقى وسائل التواصل الإجتماعى كل الناس تنشر كل شىء حتى ربات البيوت ينشرن فن الطبخ، والجماعة الإسلامية لا نشاط لها مطلقا لا قليل ولا كثير، لماذا هذا الكسل؟

كما تساءل أيضًا لماذا غابت الجماعة الإسلامية من الساحة الدعوية، حقيقة إننى حزين، وآلمنى وآلم كل حر سؤال الدهر أين الجماعة الإسلامية، بحسب وصفه؟


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