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مقتل رجل أعمال "محروقًا" علي يد أبنائه وزوجته

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عمرو محمد-متابعات

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وجد مزارعان تركيان، جثة رجل أعمال تركي، بشكل كامل، داخل سيارة، على طريق جبلي، يصل بين قريتي “أحمدلي” و”زيتون”، في مقاطعة توربالي

وقالت صحيفة "حرييت "التركية، إن قامت زوجته بالتعاون مع ولديهما، بحرقه وهو نائم داخل سيارته، في مدينة إزمير .

وأكدت الصحيفة، ان مزارعين تركيين، عثرا صباح الأحد، على جثة محروقة ، وأبلغا الشرطة، التي حضرت وتحققت من أن السيارة تعود لرجل الأعمال التركي (مراد – و)، وقامت بإرسال الجثة إلى مركز الطب الشرعي، بغرض الكشف عن هويتها .

وتابعت الصحيفة، أن مركز الطب الشرعي حصل على عينات من دم أولاد "مراد" الاثنين، "هادي" و"باتوهان"، حيث أثبتت التحاليل، أن الجثة تعود لوالديهما، وتوقعاً لأية نتيجة محتملة، قامت الشرطة بالاشتباه بهما، وبزوجة الضحية "أوزنور "

وتبين من خلال التحقيق، أن سيارة الضحية تحركت في ساعة متأخرة من ليلة وقوع الجريمة، برفقة سيارة أخرى، من أمام منزله، وبناءاً عليه، اعتقلت الشرطة كلاً من زوجة الضحية، وولديهما الاثنين، الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة .

وذكر المتهمون، في اعترافاتهم، أنهم قاموا بوضع "حبة منومة"، داخل مشروب الضحية، ليلة أول أيام الأسبوع، قبل أن يضربوه إبرة تحتوي مادة مخدرة أيضاً، ليفقد وعيه بشكل كامل، ومن ثم قاموا بلفه بـ "سجادة"، وذهبوا به إلى الطريق الجبلي، حيث أشعلوا النار بالسيارة، وهو نائم داخلها.


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