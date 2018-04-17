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وزير الرى والآثار يحتفلان باليوم العالمي للمياه في القليوبية

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استقبل اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية واللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، كلا من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، واللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، ووفد من دول جنوب أفريقيا، في مدينة القناطر الخيرية للاحتفال باليوم العالمي للمياه، تحت شعار "مع بعض هنحافظ عليها".

وقامت فرقة رياضية من مديرية الشباب والرياضة والجوالة باستقبال الضيوف بعزف الموسيقية والأناشيد الوطنية، ثم قاموا بإجراء ماراثون للدراجات.

ثم قام محافظ القليوبية ومدير الأمن باصطحاب الضيوف  في زيارة لمتحف الثورة بالقناطر الخيرية







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