تدريبات منفردة للاعبي الزمالك المستعبدين

17 أبريل 2018 - 12:43 م

أدى ثنائي محمد إبراهيم وحازم إمام لاعبا الزمالك، تدريبات منفردة بالجيم بمقر النادي، بعدما خضع اللاعبان للتحقيق بالأمس بمعرفة الشئون القانونية بالنادي على خلفية الأزمة التي نشبت بينهم والجهاز الفني.

كما تواجد عبد الله جمعة برفقة اللاعبين بالتدريبات الفردية بسبب معاقبته من جانب على خلفية مشادته مع أحمد رفعت في تدريب أمس الأول.

وأدى جميع اللاعبين المستبعدون من قائمة الزمالك التي ستخوض مباراة المقاولون العرب غدًا الأربعاء تدريبهم على ملعب حلمى زامورا بالقلعة البيضاء.