إلغاء إدراج متهمي قتل ميادة أشرف من على قوائم الإرهاب

17 أبريل 2018 - 12:43 م

قضت محكمة النقض اليوم الثلاثاء، بقبول طعن 31 متهما علي إدراجهم بقوائم الشخصيات الإرهابية لمدة 3 سنوات، على خلفية اتهامهم في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف وآخرين وإعادة نظر قرار ادراجهم مرة أخرى أمام دائرة جنائية مغايرة.

كانت محكمة الجنايات قضت بتأييد قرار النائب العام المستشار نبيل صادق بإدراج 48 من أنصار جماعة الإخوان، لاتهامهم بالاشتراك في ارتكاب أحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس بعام 2014؛ ما أسفر عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبدالرءوف والمواطنة ماري جورج.