برلماني يطالب بتوجيه أموال الجماعات المتحفظ عليها إلى ضحايا الإرهاب

17 أبريل 2018 - 12:46 م

قال النائب البرلماني طارق الخولي، إن موافقة البرلمان على قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية تأخر بعض الشىء، موضحًا أن القانون سيعمل على تجفيف منابع الإرهاب.

وأشار "الخولي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الثلاثاء، إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستوضح أكثر مصير تلك الأموال، وكيفية التحفظ على الأموال، متمنيًا أن توجه الأموال المتحفظ عليها إلى صندوق رعاية أسر ومصابي العمليات الإرهابية.

وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة ذات طبيعة قضائية تتكون من 7 من قضاة محكمة الاستئناف، حيث ستتولى تلك اللجنة وضع كل التفاصيل الإجرائية المتعلقة بتنفيذ القانون، وعملية التحفظ على أموال التنظيمات الإرهابية.