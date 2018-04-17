القبض على مسئول بمكتب بريد العمرانية لاختلاسه أموال المعاشات

17 أبريل 2018 - 12:49 م

أمرت النيابة الإدارية، بإلقاء القبض على مسئول بمكتب بريد العمرانية، لاختلاسه "مائة وخمسة وسبعون ألف جنيه مصري"، من حسابات التوفير وأرباب المعاشات.

وأجرت النيابة الإدارية بالجيزة تحقيقاتها الموسعة برئاسة المستشار ياسر نبيل، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، والتي تباشرها بشأن واقعة اختلاس أموال حسابات التوفير وأرباب المعاشات بمكتب بريد العمرانية، فقد أمرت النيابة الإدارية بإلقاء القبض على مسئول بمكتب بريد العمرانية حال تواجده بسراي النيابة الإدارية بالجيزة القسم الخامس، وذلك لثبوت اختلاسه ما يقارب مبلغ (مائة وخمسة وسبعون ألف جنيه مصري) من حسابات التوفير وأرباب المعاشات وصدور حكم قضائي من محكمة جنايات الجيزة ضده بالسجن المؤبد وإلزامه برد المبلغ وغرامة مساوية للمبلغ المختَلَس.

حيث تم تسليم المتهم لقوة قسم شرطة الدقي برئاسة العميد محمد فوزي مأمور القسم.