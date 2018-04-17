مقتل تاجر مخدرات في مطاردة مع الشرطة

17 أبريل 2018 - 12:55 م

لفظ تاجر مخدرات أنفاسه الأخيرة، فيما أصيب آخر وتم القبض على الثالث، فى مطاردة مع الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بالشرقية.

وردت معلومات للواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، يفيد بمقتل "محمد عاشور رجب" 36 سنة وإصابة "محمد جمال" 32 سنة بطلق ناري والقبض علي " رضا ف خ " 32 سنة، فى مطاردة مع الأجهزة الأمنية.

وتبين قيام مأمورية مكبرة للقبض على تشكيل من أخطر العناصر الإجرامية بمركز بلبيس لبيع المخدرات بشكل علنى، بقرية السعادات، مركز بلبيس، وأثناء قيام الشرطة بالقبض عليهم قاموا بتبادل النيران مع الشرطة ما أسفر عن مصرع "محمد رجب عاشور" وتبين أنه صادر بشأنه 4 جنايات وعقوبة إعدام، وتم إصابة "محمد جمال" والقبض علي " رضا ف خ" 32 سنة.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.