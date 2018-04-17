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الدعوة السلفية: تأخير إعلان وفاة حفتر بسبب مغانم سياسية

الحياة السياسية

حفتر
حفتر

عبد القادر وحيد

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ليبيا

الدعوة السلفية

وفاة حفتر

لا يجوز تأخيرها

مكاسب سياسية

استنكرت الدعوة السلفية في ليبيا ما يقوم به بعض القيادات العسكرية في بنغازي من تأجيل إعلان وفاة المشير حفتر.

وأضافت الدعوة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن القيادات تتعمد تأخير إعلان الوفاة، لأجل أن تتحصل على مناصب ومكاسب لها، وهذا شيء غير محمود وغير جائز.

وطالبت رئيس مجلس النواب باعتباره ولي الأمر الشرعي والقائد الأعلى للجيش أن يعيّن قائدا عاما للجيش خلفا لحفتر، وأن هذا واجب شرعي، وإلا سيتحمل إثم ووزر عواقب هذا التأخير غير المبرر، اللهم ولي علينا خيارنا.

كانت الدعوة السلفية قد نعت اللواء متقاعد خليفة حفتر، وأن رحيله لا يعني انتهاء الحرب على الخوارج.

وأضافت الدعوة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن المشير خليفة حفتر رحل في صمت، ولا داعي للتكتم على خبر وفاته ولا يجوز الكذب على عامة الناس والتغرير بهم، فالموت حق.

وطالبت بعدم الجزع أو الحزن،  فالحق منصور بصدق النوايا منصور باتباع طاعات الله وتجنب المعاصي ولم تتوقف نصرة الحق يوما على شخص أو قبيلة أو جماعة.

ودعت الدعوة السلفية أيضًا القنوات الإعلامية بعدم الكذب على الناس، لأنه أمر غير جائز يحرمه الشرع ويأثم الكاذب اتقوا الله فالبلد على كف عفريت.

وأعربت عن حزنها لوفاة حفتر قائلة: "غفر الله للمشير وأخلفنا فيه خيرا، وواجب على ولاة الأمور من حكومة ومجلس نواب سد فراغه وتحمل مسؤلياتهم..إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن السلفية المدخلية في ليبيا تري في حفتر أنه ولي الأمر حاليا في البلاد، ما دفع بعض تابعيها "محمود الورفلي" إلى تصفية بعض المخالفين والمواطنين العزل، حيث تم اتهامه من قبل محكمة الجنيات الدولية كمجرم حرب.


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