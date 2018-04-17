"عبدالعال" للنواب الغائبين: "هانشر أسمائكم في دوائركم"

17 أبريل 2018 - 01:00 م

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه سيقوم بنشر أسماء النواب المتغيبين عن جلسة البرلمان في الدوائر الانتخابية، وهانذيع أسماءهم في نشرة التاسعة، قائلًا بضحك: "مفيش عقوبة أكتر من كدة".

وشهدت جلسة اليوم مشاركة النواب فى التصويت على قانوني السلك الدبلوماسى، والتحفظ على أموال الإخوان.

وتغيب عدد من النواب خلال الجلسة على رغم التأكيد عليهم بالحضور.

كما تحدث عبدالعال عن أن البرلمان سيقوم بتخصيص جائزة لأكثر نواب المحافظات التى تحضر لجلسة البرلمان، فى الوقت الذى قال إن: "نواب الصعيد عددهم قليل، بسبب أن النهارده آخر يوم، فممكن يكونوا سافروا".