ضبط سمكرى متهم بحرق المجمع العلمى فى القليوبية

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من القبض على سمكري هارب من حكم بالسجن المؤبد في قضية حريق المجمع العلمي، تم التحفظ علي المتهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

تلقي اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارًا من مدير المباحث بالمديرية يفيد تمكن النقيب محمود النادي ضابط مباحث قسم تنفيذ الأحكام بأمن القليوبية، والقوة المرافقة من ضبط المحكوم عليه الهارب المدعو "أحمد. ح" 19سنة، سكري، ومقيم شبين القناطر، المحكوم عليه في القضية رقم 8629 لسنة 2011م جنايات قسم السيدة زينب – القاهرة (تجمهر وحريق المجمع العلمي)، كلي جنوب القاهرة رقم 3528 لسنة 2011م، حصر رقم 451 لسنة 2015م، بالسجن المؤبد بجلسة 4/2/2015م، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقره، تم التحفظ على المتهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.