» "البدري" يكشف كواليس تجديد عقده مع الأهلي

17 أبريل 2018 - 01:10 م

كشف حسام البدرى المدير الفنى للنادي الأهلي عن كواليس لقائه بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادى بشأن تجديد تعاقده المقرر انتهاؤه بنهاية الموسم الجاري.

وقال "البدري" فى تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، تم إبلاغى من الخطيب برغبة النادي الأهلي في استمراري على رأس القيادة الفنية للفريق، وكان هذا الأمر فى جلستين اجتمعنا خلالهما في الإمارات، لكن الظروف الصحية الخاصة بالخطيب وعدم تواجده في مصر وراء عدم إعلان الأمر بشكل رسمي.

وأوضح المدير الفني للقلعة الحمراء أنه لم أتطرق إلى أي شروط خاصة، سواء مالية أو غيرها بالنسبة لي في ملف التجديد، وأي مطالب ترتكز في المقام الأول على تدعيم الفريق والحديث عن مستقبله، مؤكدًا أنه لم يسبق أن وضع شروطًا مالية خاصة بهذا الملف، كما أنه يرفض من الأساس كلمة شروط مالية لأن علاقته بالنادي الأهلي أكبر من مثل هذه الأمور، وأنه سعيد بالاستمرار مع الأهلي.