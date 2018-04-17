الدفاع بـ"رابعة": كان هناك قناصة من الشرطة على الأسطح

17 أبريل 2018 - 01:10 م

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و738 متهمًا آخرين بقضية "فض اعتصام رابعة".

واستمعت المحكمة الي مرافعة دفاع 17 متهم والذين طالبوا ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم استنادًا إلى عدد من الدفوع القانونية منها الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لمرور 24 ساعة على واقعة الضبط والدفع ببطلان القبض على المتهمين لانتفاء أى حالة من حالات التلبس.

كما دفع بانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة التجمهر، ودفع بشيوع الاتهام ودفع ببطلان تحريات الأمن الوطنى لبنائها على مصادر سرية مجهلة وتناقضها وعدم جديتها ودفع بعدم حيادية النيابة العامة فى التحقيقات على حد قوله.

وقدم الدفاع أسطوانة مدمجة إلى هيئة المحكمة، وقال إن فيها حقيقة ماحدث وانه كان هناك قناصة من الشرطة على الأسطح على حد قوله.

كما دفع بعدم دستورية المادة 86 من قانون العقوبات الجنائية،كما طلب 375 مكرر من قانون 10 لسنة 11 وفقا للمادة 236 لينة 2012.

وطلب الدفاع بالبراءة للمتهم 698 لصدور أمر بالأ وجه لإقامة الدعوى فى المحضر رقم 23 لسنة 2013 ادارى مدينة نصر .

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ومن أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام للجماعة، عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان.