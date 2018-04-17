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مصرع طالب فى حادث تصادم بقطار أمام مركز ملوى

قبلي وبحري

محطة قطار ملوى
محطة قطار ملوى

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 لقى طالب بالمرحلة الابتدائية مصرعه بمركز ملوى إثر اصطدامه بقطار  على مزلقان مركز ملوى أثناء العبور وتم نقل الجثة إلى مستشفى ملوى العام.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المُنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا العميد منتصر عويضة مدي مباحث المديرية يفيد  بوفاة  "زياد أحمد رمضان" 11 عامًا،  طالب بالمرحلة الابتدائية اثناء عبوره مزلقان محطة ملوى  وتم نقله "الجثة" إلى مشرحة المُستشفى العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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