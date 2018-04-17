وفاة ممثلة كورية الجنوبية التي اختطفها الزعيم كيم جونغ

17 أبريل 2018 - 01:19 م

توفيت الممثلة الكورية الجنوبية تشوي ايون هي، داخل إحدى المستشفيات بكوريا الجنوبية، بعد ذهابها للغسيل الكلوي.

تشوي نجمة من نجمات كوريا الجنوبية، اختطفت بأمر من الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إل وأجبرها على تمثيل أفلام لصالح الدولة عن 92 عاما.

وولدت عام 1926 في إقليم جيونغي فيي كوريا الجنوبية، وبدأت عملها في التمثيل عام 1947.

وكان زوجها السابق مخرج كوري شهير، اختطف بعد اختطافها بعدة أشهر وفر الاثنان لاحقا، وهو ما نفته كوريا الشمالية أنها اختطفت الزوجين، قائلة إنهما طلبا اللجوء إلى أراضيها، وأصبحت هي وزوجها سانغ أوك من أشهر الممثلات والمخرجين في كوريا، وفي منتصف السبعينيات انفصل الزوجان وتدهورت مسيرة تشوي وفقدت نجوميتها.