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المالية.. ضبط 32 محاولة تهرب جمركي بمختلف منافذ الجمهورية

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الجمارك
الجمارك

أمينة عبد العال

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تمكن رجال الجمارك من ضبط 32 محاولة تهريب مؤخرًا بمختلف المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، يأتي ذلك في إطار توجيهات عمرو الجارحي  وزير المالية، لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية لحماية أمن وسلامة البلاد، وسرعة اتخاذ اللازم في مواجهة التهرب الجمركي.

وكشف تقرير مفصل تلقاه وزير المالية من مصلحة الجمارك برئاسة د.مجدى عبد العزيز عن هذه الضبطيات، حيث تمكنت جمارك السلوم من ضبط 7 محاولات لتهريب 26 ألف دولار ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل وقطع غيار سيارات وسجائر اجنبية مع عدد من الركاب وبلغت قيمة المضبوطات 209 ألف جنيه، وطلب الركاب التصالح وتم سداد التعويضات المستحقة.

فيما أحبطت جمارك سفاجا 12 محاولة تهرب جمركي لكمية من الشيش الإلكترونية والهواتف المحمولة والساعات الذكية ومستحضرات التجميل والعطور وشاشات تليفزيونية و اغذية وبلغت التعويضات المستحقة 967 ألف جنيه

وتمكنت جمارك مطار برج العرب من ضبط 3 محاولات لتهريب عدد من الهواتف المحمولة والأدوية و10 أجهزة تتبع GPS ، وقدرت التعويضات بمبلغ 89 ألف جنيه.

وفي السياق ذاته، تمكنت جمارك مطار القاهرة من ضبط 4 محاولات لتهريب كمية من الأدوية و10 قطع جلد تماسيح، ومستلزمات طبية.

وتمكنت مكافحة التهرب الجمركي ببورسعيد من ضبط محاولتي تهريب كمية من مستحضرات التجميل والشيش الإلكترونية والمكملات الغذائية والمشغولات الفضية.

وأحبطت جمارك مطار أسيوط محاولة تهريب عدد 20 من أجهزة البلاي استيشن، مع أحد الركاب القادمين من الخارج وبلغت قيمة الأجهزة 35 ألف جنيه.

وتمكنت جمارك ميناء السد العالي من ضبط 3 محاولات تهرب جمركي لكمية من الأدوية، وقدرت قيمه التعويضات الجمركية المستحقة عليها 390 ألف جنيه.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر ضبط جمركي والتحفظ على جميع المضبوطات .










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