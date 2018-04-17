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التحفظ على 20 قطعة سلاح و313 طلقة نارية خلال حملة أمنية بالمنيا

قبلي وبحري

اسلحة نارية
اسلحة نارية

جمال زكى

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط  كمية من الأسلحة والذخائر غير المرخصة وكمية من والأقراص المخدرة، بحوزة متهمين خلال حملة أمنية على  مراكز وقرى المحافظة.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير البحث الجنائى، يفيد بضبط 20 قطعة سلاح بدون ترخيص عبارة عن 4 بنادق آلية وخرطوش و5 مسدسات و11 فرد خرطوش و313 طلقة نارية بدون ترخيص بحوزة متهمين.

كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 3 قضايا مواد مخدرة و54 قضية تمونيه وتحرر عنها المحضر اللازم، كما تمكنت الحملة من  تحرير 2781 محضر مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ 1700 حكم قضائى متنوع ما بين جنائى وحبس جزئى ومستأنف.

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