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سيدات الأعمال: تدريب 200 سيدة بقرى المنيا على حرفة الخيامية

قبلي وبحري

جمعية سيدات الاعمال بالمنيا
جمعية سيدات الاعمال بالمنيا

جمال زكى

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رانيا المشاط

وزيرة السياحة

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنيا، أنه تم منح جمعية سيدات الأعمال بالمنيا لتعليم وتدريب  200 سيدة وفتاة بقرى مدينة المنيا حرفة الخيامية باجمالى 5 دورات تدريبية وبتمويل يصل إلى 70 ألف جنيه.

قالت وفاء ضيف  مدير جمعية سيدات الأعمال  بالمنيا إن ذلك يأتي ذلك ضمن الأنشطة المقدمة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة التي نفذها الجهاز على مستوى المحافظة خلال الفترة الماضية،

 ومن جانبه قال سعيد سبع  مدير الجهاز  المحافظة ان  الجهازوقع عقد منحة لتنمية وتطوير احد المشروعات الممولة والخاصة بأحد المستفيدات والبنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية حيث يتم بمقتضى هذا العقد زيادة قدرة المشروع على تطوير المنتج والتصدير للخارج بمبلغ قدره 5 ألاف يورو.

وأضاف ان الجهاز قام  بوزيع  15 سيارة ربع نقل  للشباب بالتعاون مع صندوق تحيا مصر باجمالى 2 مليون و664 ألف و480 جنيه لتمكين الشباب من خلال جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للشباب الراغب في تنفيذ مشروعات صغيرة وتأهيلهم لإدارة المشروعات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية .

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