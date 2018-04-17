وزيرة السياحة تبحث سبل التعاون مع السفير الإيطالي

17 أبريل 2018 - 01:40 م

استقبلت أمس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، جامباولو كانتينى سفير إيطاليا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون السياحي بين البلدين وآليات دعم السياحة الوافدة من إيطاليا إلي مصر.

واستهلت الوزيرة اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات المصرية الإيطالية التي تضرب جذورها في التاريخ، والعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين في مجالات شتى منها المجال السياحي، معربة عن سعادتها باستمرار هذا التعاون المثمر بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات.

وأكدت المشاط أهمية السوق الإيطالية باعتبارها واحدة من أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة لمصر، لافتة إلى التحسن الذى شهدته الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا.

من ناحيته أكد السفير وجود رغبة لدى السائح الإيطالي للسفر إلي مصر لما تذخر به من مقومات جذب مختلفة، وما تتميز به من تنوع كبير في منتجاتها السياحية وخاصة السياحة الثقافية التي تعتبر أحد الأنماط السياحية التي يقصدها السائح الإيطالي.

وأشار السفير إلى المعرض الثقافي الذي سيقام في مدينة ميلانو الإيطالية في الفترة من مارس وحتى سبتمبر 2019 والذى سيعرض فنون وثقافات مختلفة من شتى دول العالم، ودعا وزارة السياحة أن تشارك من خلاله المعرض للترويج لمصر ثقافيا ونقل الصورة الحضارية لمصر من خلال المعرض.











