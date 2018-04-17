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المشاط تبحث تطوير الإرشاد السياحي مع نقيب المرشدين

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وزيرة السياحة ونقيب المرشدين السياحيين
وزيرة السياحة ونقيب المرشدين السياحيين

أمينة عبد العال

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اجتمعت أمس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مع السيد حسن نحلة نقيب المرشدين السياحيين ومجموعة من أعضاء مجلس النقابة وهم أمير العتمة وكيل المجلس ونجوى جاد أمين صندوق النقابة وحسن خطاب رئيس اللجنة الاجتماعية والصحية بالنقابة وذلك لبحث مقترحاتهم لتطوير مهنة الإرشاد السياحى.

وخلال الاجتماع أكدت الوزيرة على أهمية مهنة الإرشاد السياحى حيث أن المرشد يتعامل بشكل مباشر مع السائح طوال فترة إقامته مشيرة الى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير المهنة، لافتة إلى أهمية تدريب ورفع كفاءة المرشد المصرى مما يساهم فى الارتقاء بالمنظومة السياحية.

وأبدت الوزيرة اهتماما بالملفات التي استعرضها النقيب والتي تتعلق بمهنة الإرشاد السياحى.

كما تقدم النقيب بمجموعة من المقترحات التي من شانها تطوير عمل المرشدين السياحيين.




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