مقتل طفل أثناء العبث بسلاح والده

17 أبريل 2018 - 01:48 م

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة متاثراً بإصابته بطلق نارى، أثناء عبثه بسلاح نارى بداخل منزل، بمدينة 6 أكتوبر.

وردت معلومات لأجهزة الأمنية، من المستشفى العام بمدينة 6 أكتوبر، يفيد بوصول طفل فى العقد الأول من عمره، مصاباً بطلق نارى، وتوفى عقب وصوله إلى المستشىفى متأثراً بإصاباته.

وتبين من خلال التحريات، أنه أثناء تواجد الطفل داخل منزله، عثر على سلاح نارى "صوت" كان قد سبق وحوله والده إلى نارى، فأخذه وظل يعبث به، فخرجت منه طلقة نارية استقرت بجسده وأسفرت عن وفاته.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على والد الطفل ووالدته، وتحفظت على السلاح النارى بقرار من النيابة العامة.