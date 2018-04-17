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فندق شهير يقيم حفل زفاف لـ"دميتين" في جناح ملكي

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حفل زفاف لدميتين
حفل زفاف لدميتين

عبد القادر وحيد - متابعات

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حفل زفاف

الأقصر

فندق شهير

دميتين

مليونيرة بريطانية

قامت  المليونيرة البريطانية كلوديا براون بحجز جناح ملكي بفندق شهير بالأقصر لإقامة حفل زفاف لـ "دميتين" علي شكل دب.

وأقامت حفلا ساهرا بمشاركة أصدقائها المقربين الذين حضروا من بريطانيا إلى الأقصر لمشاركة صديقتهم في احتفالها بزفاف عرائسها، وتقديم التهنئة للعروسين "الدميتين".    

وأنفقت المليونيرة البريطانية، عشرات الآلاف من الجنيهات المصرية على حفل الزفاف ونفقات إقامة العروسين والمدعوين، في الفندق الفاخر المطل على نهر النيل.

كما أصرت على أن يقيم العروسان في ذات الجناح الذي أقام به الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي برفقة زوجته عارضة الأزياء ومغنية الأوبرا الإيطالية كارلا بروني.

يذكر أن  مدينة الأقصر تشتهر باستضافة الكثير من أثرياء العالم ومشاهيره ونجومه وكبار ساسته، والذين يفدون في زيارات سرية وأخرى معلنة، لزيارة آثار المدينة، مثل الأميرة الراحلة ديانا وعارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل وبطلى فيلم تايتانيك.


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