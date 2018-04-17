تفاصيل خطيرة عن وفاة فتاتين بسبب زيت شعر

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كشف الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، عن وجود زيت شعر يتسبب في وفاة الفتيات، مطالبا المواطنين بعد استخدام أي مستحضرات تجميل مجهولة المصدر.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج " مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية " دي إم سي" ، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، إن هناك دواء شهيرا جدا يتم بيعه في الصيدليات لعلاج فروة الشعر، وتبين أنه يؤدي لهبوط في الضغط، مشيرا إلى أن استعمال هذا الدواء لفترة طويلة يؤدي في وفاة مستخدمها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وتوقع وفاة فتاتي أطفيح بأن يكون سبب الوفاة ووراءه مادة سامة، في الزيت الذي تم وضعه، قائلا : "إنه يجب تحليل زجاجات الزيت للتعرف على المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الزيت".

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