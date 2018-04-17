محافظ المنيا يتوعد من يرش المياه أمام المنازل

17 أبريل 2018 - 02:11 م

أصدر اللواء عصام البديوي محافظ المنيا قرارَا بفرض غرامة مالية وإجراءات ردع أخرى لمن يقوم برش المياه النقية أمام المنازل والمحلات التجارية وفى الشوارع إلى جانب استخدام اجراءات ردع من قبل شركة مياه الشرب.

وشمل القرار "انه من يرش بالميه سوف يعاقب بالغرامة المالية قدرها ألف جنيه وحال تكرار المخالفة للمسرفين في استخدام مياه الشرب النقيه طبقا للقرار الصادر برقم 468 لسنة 2018 ، 3 مواد منها ، حظر استعمال مياه الشرب في رش الشوارع أو أي أغراض أخري تمثل استخدامها إفراط في المياه علي أن توقع غرامة مالية علي المخالف تقدر بـ 1000 جنيه يتم توريدها لصالح حساب صندوق الخدمات بالمحافظة وذلك كنوع من التدابير للحد من الإسراف في استخدام مياه الشرب علي أن يتم قطع وفصل الخدمة من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي عند تكرار المخالفة.