تجديد حبس رئيس تحرير مصر العربية 15 يومًا

17 أبريل 2018 - 02:27 م

قررت نيابة الدقي، اليوم الثلاثاء، حبس الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس موقع مصر العربية الإلكتروني، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة موقع إلكترونى دون ترخيص.

ونسبت النيابة للصحفي اتهامات بإذاعة بيانات وأخبار كاذبة عمدًا عبر الصحيفة الإلكترونية التي يترأس مجلس إدارتها (مصر العربية)، والتحريض على التظاهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.

وأعلنت وزارة الداخلية، فى وقت سابق، ضبط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكترونى، مؤكدة أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، أكدت أن عادل صبرى (56 عاما)، رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكترونى، أدار موقعًا إلكترونيًا تحت مسمى (موقع مصر العربية الإلكترونى) دون ترخيص بالمخالفة للقانون. وأكدت الوزارة التحفظ على مقر الشركة تحت تصرف النيابة العامة وداخلها (38 جهاز حاسب آلى)، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.